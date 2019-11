Matteo Salvini si trasforma per i ragazzini su Tik Tok e per piacere a loro non bada all'età nè alle critiche dei tradizionali fan che potrebbero non amarlo con questo stile. Da poco il leader della Lega è sbarcato sul social network cinese che fa impazzire gli adoloscenti, i veri protagonisti di Tik Tok. A qualcuno di loro piace il Salvini un po' tòc (fuori di testa), ma il successo al momento non è straordinario. I mini video postati sono in tutto nove, i seguaci poco meno di 42 mila e i "mi piace" più del doppio: circa 92 mila. Ma sono numeri piccoli in un social network dove parecchi ragazzini ottengono centinaia di migliaia di clic a ogni loro mini video postato.

Salvini al momento è il solo politico sbarcato sulla piattaforma: al di là del pubblico assai giovane che intimorisce i leader di partito, c'è anche chi ha la preoccupazione di affidare i dati a un social gestito dai cinesi. Qualche vip comunque sulla piattaforma c'è: da Michelle Hunziker (trascinata dalla figlia Aurora), all'attore Luca Argentero, al calciatore giallorosso Alessandro Florenzi, ai comici Ficarra & Picone alla cantante Anna Tatangelo. Ma i più osservano e se non sono trascinati dai figli stanno alla finestra.