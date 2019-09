Elisa, Carboni e Takagi & Ketra. Tutti in fila alla corte di Tommaso Paradiso

Essere la prima band italiana a suonare al Circo Massimo deve fare un certo effetto. Soprattutto se sei romano come Tommaso Paradiso. E il leader-mattatore dei Thegiornalisti non è riuscito a nascondere l'emozione neanche dietro gli occhiali scuri. Sul palco è stata una festa. C'erano tutti gli amici del trio. Elisa, Luca Carboni, Calcutta, Franco 126, Dardust e Takagi & Ketra. Come dire la metà dei tormentoni italiani degli ultimi cinque anni. Tanti sono bastati ai Thegiornalisti per diventare padroni dell'itpop. Nel parterre vengono a rendere omaggio anche Enrico Vanzina, Pierluigi Pardo, Riccardo Cocciante e Alessandra Amoroso. Cantano tutti in coro le canzoni del trio che ha costruito un impero. "Questa è la notte più bella della mia vita", dice Paradiso salutando i 40mila del Circo Massimo. E non abbiamo dubbi sia proprio così. I tre si abbracciano, diradando le nebbie di una ventilata crisi di band. E la mezza luna dall'alto gli fa l'occhiolino. Mentre i 40mila del Circo Massimo sfilano via ancora coi cori nelle orecchie.