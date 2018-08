Bologna, il tamponamento poi l'esplosione. Ecco il video choc

Ecco le impressionanti immagini dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Il video è stato diffuso dalla polizia. Nelle immagini si vede l'autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir davanti, che prende subito fuoco. L'esplosione del camion che trasportava sostanze infiammabili avviene in un secondo momento e le conseguenze sono catastrofiche.