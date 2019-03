Da domani niente asilo per i bimbi non vaccinati

Asilo vietato per i bimbi non vaccinati. Da domani verranno lasciati fuori dalle scuole d'infanzia i piccoli che si presenteranno senza il certificato delle avvenute vaccinazioni obbligatorie. Scade infatti il termine per presentare il documento sanitario. Applichiamo solo la legge, afferma l'Associazione nazionale Presidi. Quanto al decreto chiesto da Salvini alla ministra Grillo, per consentire l'ingresso ai bimbi non vaccinati, i dirigenti scolastici commentano: "Se entrerà in vigore un provvedimento così, applicheremo anche quello".