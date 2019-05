E' stato fermato e portato in questura il padre del bambino di 2 anni trovato morto in un appartamento di via Ricciarelli a Milano, in zona San Siro. L'uomo, 25 anni di nazionalità croata, è accusato di aver ucciso il figlio di due anni. In casa, all'arrivo delle forze dell'ordine, c'era la madre, connazionale di 23 anni, incinta. Stando alla prima ricostruzione il piccolo aveva lividi sul corpo e i piedi fasciati. Sul caso indaga la polizia di Stato.