La nuova Maturità passa l'esame degli studenti (almeno per ora)

"Tracce fattibili, argomenti in programma, si poteva spaziare in base alla nostra preparazione, fare collegamenti vari. Testi belli, proiettati sul futuro. Non è vero che è sparita la storia: era presente in tutte le tracce". La Maturità “new style” passa la prova. Almeno la prima. Studenti e docenti plaudono al debutto del nuovo Esame di Stato. Ecco i commenti dei primi usciti al Convitto Nazionale di Roma al quartiere Prati, dove la traccia sull’eroe Bartali – il campione di ciclismo nominato Giusto tra le nazioni dello Yed Vashem, il memoriale israeliano delle vittime dell’Olocausto - ha stregato. Accanto alla tipologia A2, su Sciascia e “Il giorno della civetta”, con sullo sfondo la mafia, tra detto e non detto. La poesia di Ungaretti ha un po’ disorientato i maturandi 2019. Una che si è buttata l’abbiamo trovata: Cecilia, del Liceo Socrate di Garbatella nella Capitale: “L’avevo studiato da poco e ho deciso di farlo. E’ andata bene, credo”. Qui tra i temi più gettonati Sciascia e Montanari (tipologia B1), sulle Istruzioni sull’uso del futuro.