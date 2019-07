Ecco i No Tav che irrompono nel cantiere

"Abbiamo dimostrato che il cantiere è violabile". Tensione al corteo No Tav in Val di Susa. Un gruppo di manifestanti ha demolito una cancellata che sbarrava la strada verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte ed è entrato nella zona rossa. Le immagini riprese dagli agenti di Polizia schierati. Un fitto lancio di bombe carta contro le forze dell'ordine è stato messo in atto dai militanti No Tav sui boschi nei pressi del ponte sul fiume Clarea. L'obiettivo è cercare di distrarre l'attenzione delle forze dell'ordine impegnate ad arginare l'accesso nei pressi del cantiere. Sono in tutto 46 i manifestanti No Tav identificati e denunciati per le tensioni di oggi pomeriggio in Valle di Susa. La maggior parte sono attivisti del centro sociale torinese Askatasuna. Tra questi c'e' anche Giorgio Rossetto, 56 anni, uno dei leader di Askatasuna.