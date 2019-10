"Dormite tranquilli, c'è la Volante 2". L'ultimo video dei poliziotti uccisi

"Dormite sonni tranquilli, c'è la Volante 2". In un video Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi in questura a Trieste, compaiono in quella che sarebbe stata l'ultima notte insieme in servizio. In sottofondo la radio con Figli delle Stelle, la canzone pop di Alan Sorrenti. La coppia scherza e registra la clip: "Buonasera! Dopo tanto tempo i Figli delle Stelle sono tornati, siamo qui - dicono i due agenti nel video - Voi dormite sonni tranquilli, c'è la Volante 2. Come sempre si inizia... i Figli delle Stelle...".

Anche la drammatica sparatoria nella Questura di Trieste è stata in parte ripresa in parte dalle telecamere che si trovano nell’atrio e all’esterno del palazzo. I video mostrano «fasi estremamente concitate e al tempo stesso drammatiche», ha spiegato il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, sottolineando che mostrano «la capacità di risposta dell’apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori». Le immagini, sequestrate dall’autorità giudiziaria, mostrano il conflitto a fuoco con il personale di guardia seguito all’uccisione dei due poliziotti e il tentativo di fuga di Alejandro Stephan Meran, il 29enne dominicano ora piantonato in ospedale.

Il questore ha anche annunciato che chiederà l’encomio per i due agenti uccisi che una settimana fa erano stati protagonisti del salvataggio di un quindicenne che voleva suicidarsi. "Avevano senso del dovere, dedizione, capacità professionale", ha sottolineato.