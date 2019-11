La commessa con l'attico da 5 milioni. Ecco chi è Camilla Fabri

Impiegata dal 2012 come commessa in un negozio di una nota marca di abbigliamento, con aspirazioni da modella e una partecipazione nella trasmissione televisiva #selfielasfida, ora è indagata dalla Procura di Roma per riciclaggio. Pur avendo percepito negli ultimi cinque anni compensi annui pari a circa 1.800 euro, Camilla Fabri, romana di 25 anni, aveva un "tenore di vita notevolmente sproporzionato rispetto a quanto dichiarato, considerato che - come si legge nell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo che l'è stato notificato - nel 2016 ha stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo (nel quartiere Parioli, ndr) per un valore di 69.000 euro annuali, nel 2017 ha acquistato un'autovettura Rover Range Evoque per l'importo di 54.000 euro e nel 2018 risulta aver stipulato un contratto di compravendita dell'usufrutto di un fabbricato a Roma" al quarto piano di via Condotti 9 (quarto piano) del valore di 4,7 milioni di euro.

Secondo l'ipotesi investigativa sostenuta dal nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, avrebbe riciclato i soldi del marito, un imprenditore colombiano di origini libanesi di 48 anni, Alex Nain Saab Moran, che risulterebbe "a capo di una vasta rete di corruzione internazionale finalizzata all'ottenimento di numerosi e ingenti contratti commerciali con il Governo del Venezuela, concernenti, tra gli altri, i sussidi alimentari", grazie alla presunta complicità della famiglia del presidente venezuelano Nicolas Maduro.