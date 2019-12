Un impatto temendo, come testimonia questo video, quello registrato sabato a Milano tra un filobus dell'Atm e un camion per la raccolta dei rifiuti dell'Amsa. Una donna è morta oggi per le gravi ferite riportate nello scontro tra mezzi pesanti in cui sono rimaste ferite altre undici persone. Atm "nell'apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell'incidente stradale di ieri è deceduta esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore", sottolinea l'azienda trasporti. Secondo quanto emerge dalle indagini sarebbe stato proprio il filobus dell'Atm a non rispettare il semaforo rosso e a causare il tremendo incidente. "Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica", scrive l'azienda Atm che "ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti".

I familiari della donna di 49 anni hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Era all'interno del filobus e al momento dell'impatto era stata sbalzata fuori dal veicolo.