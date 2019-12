La sfilata dei Krampus diventa un pestaggio. Razzismo o messinscena?

Sfilata horror a Vipiteno per la tradizionale festa in onore di San Nicola. Nel paesino in provincia di Bolzano durante la sfilata dei Krampus, demoni della tradizione locale, i figuranti hanno preso a calci e bastonate il pubblico. Per la stampa locale si tratterebbe di una sorta di spedizione punitiva di stampo razzista nei confronti di stranieri e immigrati ma l'associazione che organizza l'evento sostiene che si trattava di una messinscena con amici complici. Le immagini che vedete stanno facendo il giro dei social e sono al vaglio della magistratura.