La truffa è servita. Occhio agli acquisti online

Attenzione agli acquisti online. La truffa digitale è servita. Siamo nel periodo delle feste di Natale e aumenta la mole di acquisti fatti direttamente online. Per questo la Polizia di Stato mette in guardia sulle frodi digitali, messe in piedi per acquisire in modo fraudolento dati personali sensibili come le password delle carte di credito.

La Polizia Postale dà alcuni semplici consigli per non incorrere in questi problemi. Primo tra tutti assicurarsi che, quando si mettono in circolazione "password" e "pin" personali, lo si faccia su siti sicuri che abbiano nell'indirizzo "https" e non solo "http". E poi armarsi di seri software antivirus per rendere la vita difficile a malware e malintenzionati.