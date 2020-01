Il trucco dei biscotti, come non farsi fregare al supermercato

Confezioni formato famiglia di dolci biscotti con dentro l'amara sorpresa. Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, con un video su TikTok mette in guardia i consumatori sulle trappole sugli scaffali dei supermercati italiani. "Uno dei trucchi della grande distribuzione è presentarci confezioni di biscotti sempre più grandi ma che al loro interno contengono meno prodotto di confezioni più piccole", spiega sottolineando come il consumatore attirato dalle dimensioni porterà a casa meno biscotti di quelli che crede. Come difendersi? Lo spiega Dona nel video: c'è un contro-trucco infallibile per non cadere nella trappola...