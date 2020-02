Basta col pre-conto. Le tasse le paghino anche i ristoranti

A ristorante capita di ricevere il cosiddetto pre-conto. Non un documento fiscale ma un semplice foglietto su cui il ristoratore ci indica la somma da pagare. E se poi si chiede al cameriere lo scontrino, quello spesso risponde che possiamo alzarci e andare a richiederlo alla cassa. Ovviamente non fanno tutti così, ma questa del pre-conto è un'abitudine molto diffusa.

