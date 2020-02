Skullbreaker Challenge, l'ultima follia social è un tranello spacca-testa. I video

L'ultima follia del web si chiama Skullbreaker Challenge, ovvero la "sfida spacca-testa". Nata in Sudamerica su TikTok con il nome Rompecraneos si tratta di un tranello pericolosissimo nel quale la vittima, ignara di tutto, viene fatta cadere e sbattere violentemente la test. Il tutto, naturalmente, viene filmato e postato sui social.

In questo video si vede in cosa consiste il gioco, se così può essere chiamato. Due amici coinvolgono una terza persona spiegandole che si riprenderanno mentre saltano in modo alternato. Prima loro, poi la vittima (che non sa ancora di esserlo). Quando salta a sua volta uno dei due la colpisce con uno calcio sulle gambe facendola sbilanciare e cadere a terra di schiena, spesso causando l'impatto della nuca al suolo. Ancora non sono chiare le dimensioni del fenomeno, e non ci sono numeri ufficiali sulle conseguenze nei giovani caduti nel tranello spacca-testa, ultima minaccia dei social.