L'appello di Sala ai milanesi: non assaltate i supermercati

Scene da apocalisse, scaffali dei supermercati vuoti e file interminabili alle casse. Anche a Milano la psicosi del Coronavirus sta scatendando il panico, così il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di pubblicare un video su Facebook per calmare i cittadini.

«Il governo e soprattutto la Regione Lombardia che ha deleghe in materia di salute - spiega Sala - hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Vorrei dire una cosa molto cara e semplice: queste regole non si discutono, si applicano, dobbiamo fidare della loro competenza e della ratio di questa iniziativa, quella di aggredire la diffusione di questo virus. È vero che i numeri stanno aumentando, è anche possibile che aumentino perchè proattivamente si va a cercare l’identificazione di coloro che sono stati colpiti da questo virus».

Sala poi spiega che «il Comune cercherà di fare funzionare i servizi al meglio. Al momento pulizia, trasporti, sicurezza stanno funzionando, gli uffici sono aperti. Un piccolo consiglio: riflettiamo sul fatto che piuttosto che pensare di correre nei supermercati a accaparrarsi alimenti, forse spendiamo tempo per prenderci cura di quelli più fragili, i nostri anziani in particolare che sono i soggetti a rischio. Questo è quello che fa una società sensibile e matura. Buona settimana a tutti».