"Mi sono beccato il virus". Nicola Porro tra un colpo di tosse e l'altro racconta la sua positività al coronavirus che lo ha costretto, tra l'altro, a non andare in onda con la sua trasmissione Quarta Repubblica. "Sono stato attento eppure me lo sono beccato, mi dispiace per i colleghi di Quarta Repubblica che dovrà fermarsi per almeno due settimane. Spero che non si siano beccati il virus ma si sono comunque beccati la quarantena", racconta il giornalista in un video pubblicato su YouTube.

L'aspetto e lo spirito sono buoni, c'è solo quella maledetta tosse: "Mi è venuta all'improvviso. È vero che è molto peggio di una brutta influenza, ma non voglio fare il grande fratello di me stesso, dicendovi quanta febbre ho... Spero di non dovermi ricoverare e che non peggiori, ma ad alcuni prende male e su quello non si scherza. Serve responsabilità, perché è molto facile trasmetterlo. Io ancora non ho capito come cacchio me lo sono preso".