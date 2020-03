A Bergamo con "la gente che non molla". Da queste cose si vede che possiamo uscirne

Percorrono le città deserte con evidenti rischi per la loro salute. Anche in zone devastate dal coronavirus come Bergamo, dove questa mattina i camion dell'esercito hanno portato via altri settanta feretri. Sono i corrieri e gli operatori della logistica, "quelli che non mollano" e che garantiscono il trasferimento di merci e l'e-commerce anche se i negozi sono chiusi e gli spostamenti limitati. In questo video una squadra degli addetti alla logistica e alla consegna pacchi dell'Ups di Bergamo, il cui titolare di zona è Massimo Martini, si carica con un coro da brividi prima di mettersi in strada. Da cose così, e grazie a gente che non molla, si vede che possiamo uscirne.