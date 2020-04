Il medico perde la testa, calci e pugni all'anziano paziente. Il video choc

Il medico perde le staffe e prende a calci e pugni l'anziano paziente. Anche quando questi, che cammina con le stampelle, cade a terra sotto i colpi del dottore. Incredibile quanto accaduto a Calimera, in provincia di Lecce, e filmato da alcuni testimoni. Si vede il medico fuori dal suo studio che discute an imatamente col paziente e altre due persone. L'anziano protesta per i farmaci antidolorifici prescritti dal medico di base: "Mi hanno squagliato", urla. Il medico dopo un po' perde le staffe e si avventa sull'uomo, lo colpisce, lo spinge e gli sferra dei calci mentre è a terra.

Secondo quanto riporta la stampa locale, poco dopo l'uomo, ferito al volto, è stato soccorso dal 118. Sul posto anche i carabinieri, ma secondo quanto si apprende ancora non è stata ancora formalizzata una denuncia. L'ordine dei medici di Lecce ha annunciato provvedimenti severi.