Il coronavirus fuggito da un laboratorio cinese a dicembre. Liguori: c'è la conferma

La pandemia di coronavirus è stata causata da un errore di laboratorio a Wuhan, in Cina, dove è partito tutto. Ne è convinto Paolo Liguori, direttore di TgCom24 che a fine gennaio, quando il Covid-19 riguardava solo il Paese asiatico, aveva tirato in ballo la nascita in vitro del virus uscito per sbaglio da un laboratorio. Ora dalla stampa americana arrivano le conferme di Washington Post, Foz News e Cnn.