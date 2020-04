Torino, la polizia arresta due rapinatori e gli anarchici scatenano l'inferno

Violenza e tensione a Torino nel quartiere Aurora, zona Barriera di Milano. Due rapinatori scippano la collanina a un'anziana e vengono fermati dalla polizia. Ma dalla casa occupata di corso Giulio Cesare 45 scendono ottanta anarchici per liberare i due rapinatori e la situazione si infiamma. In questo video i duri scontro tra polizia e antagonisti con alcune persone portate via dagli agenti, mentre alcuni poliziotti restano contusi a terra. Gli anarchici hanno poi occupato il corso, incitando i residenti alla rivolta.

I due rapinatori sono stati portati in commissariato e la loro posizione è al vaglio degli investigatori. La zona è ora presidiata dalle forze dell'ordine che hanno arrestato in tutto nove persone persone. A quanto si apprende, sette agenti di polizia hanno riportato ferite ad opera di antagonisti, extracomunitari e persone di etnia rom, che tentavano di bloccare l’arresto di due presunti autori di una rapina ai danno di un anziano. Intanto, ai sei arrestati, due per rapina e quattro per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, si aggiungono altre tre persone denunciate dalla Digos per resistenza e violenza

"Torino è una bomba che sta scoppiando nelle mani inerti di Sindaco e Ministro", afferma Augusta Montaruli, parlamentare Fdi, in merito alle tensioni avvenute oggi nel capoluogo piemontese. "Qualcuno - dice - sta provando a controllare illegittimamente il territorio per permettere traffici illegali. Per questo i poliziotti vengono aggrediti in strada mentre cercano di far rispettare le norme sul coronavirus nel quartiere Aurora, dove da giorni denunciamo assembramenti di immigrati ingiustificati. È inaccettabile il linciaggio anarchico a cui abbiamo assistito oggi".