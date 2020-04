Monsignor Giovanni D'Ercole contro Giuseppe Conte: "La Chiesa non è il luogo degli untori"

Chiese chiuse anche nella fase due. L'emergenza coronavirus farà sentire i suoi effetti anche dopo il 4 maggio. Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli, non ci sta e attacca le decisioni del governo Conte: "Non facciamo passare il messaggio che la Chiesa è il luogo del contagio e degli untori - attacca D'Ercole - I sacerdoti sono responsabili e non agiscono in modo sconsiderato".

Monsignor D'Ercole sottolinea la necessità di riaprire le Chiese: "Abbiamo bisogno di rientrare in Chiesa - prosegue D'Ercole - Ce lo chiede la gente. Ci sono turbe psicologiche e noi dobbiamo aiutare i fedeli. Il culto è una libertà che non può essere bloccata in alcun modo. Spero che il buon senso prevarrà".