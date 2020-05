Ci vediamo all'inferno! Imbarazzo totale per lo scivolone di Papa Francesco

Papa Francesco, che scivolone sull'Inferno. Il ragazzo autistico gli aveva scritto una lettera commovente. Papa Francesco aveva deciso di chiamarlo per parlare con lui e la sua famiglia. Alla fine della telefonata, però, al momento degli auguri, la mamma di Andrea dice al Santo Padre che pregherà per lui anche se non ne ha bisogno perché "Lei è già Santo". A quel punto Bergoglio risponde come non te l'aspetti: "Forse ci troveremo nell'inferno".

Imbarazzo totale nella famiglia di Caravaggio che cerca di sdrammatizzare dicendo: "Guardi penso proprio per lei no, noi forse sì".