L'ultimatum di Beppe Sala ai milanesi: si cambia o chiudo i Navigli

Le immagini della folla di milanesi accorsi ai Navigli per l'aperitivo fanno infuriare il sindaco di Milano Beppe Sala. Che lancia un ultimatum su Facebook: rispettate le regole o chiudo i Navigli. "Immagini vergognose che fanno inca...re", ha detto il sindaco. Milano deve "tronare a lavorare", la riapertura non è un vezzo, è una necessità" ha rimarcato Sala che ha ammesso di aver sottovalutato l'emergenza coronavirus all'inizio dell'epidemia. "Ma ora non possiamo mandare a monte tutto per quattro scalmanati", ha detto nel video titolato proprio ultimatum. Ieri a chiedere al sindaco la chiusura dei Navigli, zona della movida milanese, era stato tra gli altri il regista Gabriele Muccino.