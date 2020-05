Ecco dove fanno le mascherine chirurgiche senza marchio CE. Forse è meglio il fai-da-te...

Ecco le splendide condizioni igieniche con cui vengono fatte molte mascherine chirurgiche che non hanno il timbro CE. Questo video mostra rotoli di tessuto ammassato a terra, locali sporchi e sovraffollamento di lavoratori asiatici che cuciono i dispositivi di protezione individuali (Dpi) che saranno poi venduti, spesso a caro prezzo, in Italia. Anche alcuni bambini sono coinvolti nella lavorazione delle mascherine chirurgiche, quelle definite "altruiste" perché non difendono direttamente dal coronavirus ma evitano a chi le porta di contagiare gli altri se positivo.

Mentre gli uomini sono al lavoro alle macchine per cucire i ragazzini sul pavimento piegano e impacchettano le mascherine che ci metteremo sul viso per proteggerci dal Covid-19. Sarà anche per questo che Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in pratica ha chiesto agli italiani di farsele in casa.