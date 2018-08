Massimo Modugno: "I giovani tengono viva la memoria di mio padre"

Questa mattina, alle ore 11, in ricordo della scomparsa di Mister Volare, Polignano a Mare ha reso omaggio al suo figlio più illustre scoprendo una targa commemorativa davanti alla casa natale, in piazza Caduti di via Fani. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Domenico Vitto e il figlio dell’artista, Massimo Modugno che ha ricordato il duetto con il padre nel singolo Delfini.