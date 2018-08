Charlie Gnocchi le canta a Roma: "Quella mattina a Trash-Tevere"

Anche senza la giacca d’ordinanza, quella che indossa a Striscia la notizia per vestire i panni di Mr. Neuro, Charlie Gnocchi non abbandona la satira. Con la chitarra in mano suona e compone brani che stanno diventano virali in Rete: uno di questi s’intitola "Trash-Tevere" ed è il racconto di quello che accade spesso nello storico quartiere di Roma, dove all’alba nei weekend l’immondizia è la vera protagonista. Gnocchi, però, è un esperto di vini ed uno dei più esperti assaggiatori di culatello, come ci racconta in questa intervista che abbiamo realizzato in Sardegna dove Gnocchi è al lavoro con la grande famiglia di Rtl102.5