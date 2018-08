Si riparte. Stessa piazza, stesso studio (quello di via Teulada a Roma) e sicuramente stesso successo degli anni passati. “I fatti vostri”, storico programma di Michele Guardì, scalda i motori per tornare in onda su Rai2 dal 10 settembre con Giancarlo Magalli e Roberta Morise (ex valletta de "L’eredità" che prende il posto di Laura Forgia) oltre alla storica squadra composta da Giò di Tonno, Paolo Fox, Massimo Morico, Demo Morselli e Umberto Broccoli. Sarà proprio lui ad occuparsi di una nuova rubrica intitolata: “Luci sul varietà”. E’ stato proprio Guardì a rivelarlo a Il Tempo in questa videointervista.

I successi firmati da Guardì riguardano anche “Mezzogiorno in famiglia” e “Uno mattina in famiglia” (ogni sabato e domenica su Rai1), condotto per anni da Tiberio Timperi che sta per approdare a “La vita in diretta”.