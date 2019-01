"Io e la Provvedi?". E Fedez mica nega...

Fabrizio Corona ha svelato: “Silvia mi ha tradito con Fedez” e il rapper si è beccato il tapiro d’oro. Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia, gli ha consegnato il non ambito premio cercando di far chiarezza sulla vicenda: vera? falsa? e quando? in regime matrimoniale? Il rapper ha reagito in maniera elegante: "Ha omesso le date per vendere il libro. C’è stata una conoscenza con Silvia però preferisco non aggiungere altro. Non era una storia e l'ho frequentata molto prima di Chiara”. E però Corona deve essere ossessionato dalla fama dei "Ferragnez" perché due giorni fa ha dichiarato: "Se tornassimo insieme io e lei saremmo capaci di offuscare i Ferragnez".