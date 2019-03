Senti la verità della Izzo su Venditti: "Mi ha tradito e non l'ho perdonato"

Simona Izzo è stata ospite di Caterina Balivo a “Vieni da Me” e ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia plastica e il suo ex marito Antonello Venditti.

Simona Izzo si sottopone alle “domande al buio”, tra queste c’è anche il ricorso alla chirurgia estetica che tanto scalpore suscitò qualche anno fa quando si presentò a “Porta a Porta”. La regista non è affatto pentita e rivela: “Si scatenò quel putiferio perché le luci di Bruno Vespa sono molto belle e sembravo una bambolina, l’avevo appena fatto. Poi l’ex moglie di un principe di cui non ti farò il nome photoshoppò la mia immagine dalla televisione e venne fuori quell’immagine. Mi piaccio. Ho fatto un lifting a 55 anni e ho detto a mia sorella che ora deve farlo lei, altrimenti non sembriamo più gemelle! Cosa mi hanno detto le colleghe? Mi hanno chiesto il nome del chirurgo plastico. Tra un po’ farò un altro intervento”. E’ foriera di aneddoti: “Una volta Ornella Vanoni mi disse "ricorda, quando entrerai in una stanza e le donne ti sorrideranno vorrà dire che sei finita!”.

Caterina Balivo le domanda dei suoi compagni, tutti famosi: Antonello Venditti, Maurizio Costanzo e l’attuale marito Ricky Tognazzi. Sul cantante ammette: “Sì soffrì molto per i suoi tradimenti, il matrimonio durò 5 anni. Non lo perdono il tradimento perché io non lo farei mai, non ne sono capace. Quando ci lasciammo entrai in depressione, ma sono una bipolare subclinica, mi crogiolo nel dolore. L’altra Simona, quella che soffre mi piace molto perché è produttiva, scrive, lavora”.