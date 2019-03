La Clerici irrompe a La Prova del Cuoco. Senti cosa le chiede Mainardi

Antonella Clerici irrompe nello studio de “La Prova del Cuoco”, il programma che ha condotto per 19 anni e che ora è in mano a Elisa Isoardi. Una vera sorpresa per la presentatrice e per lo chef amico Andrea Mainardi. Baci, abbracci e complimenti reciproci hanno fugato qualsiasi dubbio sui rapporti tra le due primedonne. Un incontro amichevole in cui non sono mancate le frecciatine della Isoardi alla Rai per la burocrazia: “Non potrei assaggiare, tutte le volte mi fanno dei ma**i così”, per lo studio piccolo ed eccessivamente caldo e per i primi piani delle pietanze: “Doveva arrivare la padrona, doveva arrivare la Clerici per ottenere certe cose”. Sorpresa nella sorpresa: lo chef Mainardi ha chiesto in diretta nazionale ad Antonella Clerici di essere la sua testimone di nozze.