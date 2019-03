LP presenta "Girls go wild". Il suo saluto ai lettori del Tempo

Un grido di gioia selvaggio nel vento, un trasportatore sano di libertà e spensieratezza, il riecheggiare tra le montagne silenziose del meraviglioso stridio di un’aquila. Questo è Girls Go Wild, secondo singolo di LP, estratto dal suo nuovo album Hearth To Mouth che vanta la collaborazione di Mike Del Rio -Eminem, X Ambassadors, Skylar Gray - e dell'autore Nathaniel Campany.

Rockstar poliedrica statunitense che con Recovery, primo singolo intimista, intenso e sussurrato, permane ancora in molte chart da Dicembre. LP è pronta a tornare in radio con Girls Go Wild, brano immediato che ben si lega al mood primavera-estate ed è pronto ad accompagnarci nel risveglio ormonale e sensoriale che è alle porte.

“Girls go wild on the west coast, come on baby let’s go” ("Le ragazze impazziscono sulla West Coast, vieni piccola, andiamo”) canta LP nell’inciso, dichiarando apertamente la direzione e l’intenzione del singolo: amore e libertà, due componenti fondamentali nella vita dell’artista.

Vita artistica che, dall’uscita di Lost On You in poi, (il singolo è ad oggi quadruplo disco di platino nel Belpaese) è stato un susseguirsi di soddisfazioni e riconoscimenti prestigiosi: disco di platino in Italia, Francia, Svizzera, Russia, Polonia, Grecia per l’album, videoclip che hanno superato 300 milioni di visualizzazioni e tour mondiale ovunque sold out che continua ad aggiungere date su date per l’enorme richiesta.

E questa nuova fatica discografica, Heart To Mouth, è destinata a eguagliare il precedente lavoro, raccogliendo una varietà di brani in cui l’onda emotiva circuisce i sensi, trasportandoli in stanze concentriche su una danza vocale che, solo un timbro inconfondibile come quello di LP riesce a regalare agli ascoltatori. E nel nuovo singolo, Girls Go Wild, LP supera LP in una dichiarazione d’amore senza maschere o timori che ci riporta immediatamente a quel sorriso schietto e trasparente che la caratterizza e che, al di là dell’indiscusso talento, la pone definitivamente nell’olimpo della purezza umana e artistica.In Girls Go Wild, LP torna a fischiettare il “motivetto”, quel suo unicum marchio di fabbrica che siamo pronti a seguire ancora e ancora una volta, all’unisono con lei.