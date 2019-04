Dal GF16 a... Iva Zanicchi svela: cosa farò con Malgioglio

Una vita di successi musicali, colonna sonora per intere generazioni. Poi è arrivato “Ok il prezzo è giusto”, il programma dalla sigla inconfondibile che le ha regalato una popolarità formidabile. Insomma la grande Iva è amatissima da tutti e dopo la parentesi a Tu si que vales con la De Filippi è stata arruolata dalla d’Urso per sedere in studio al Grande Fratello (insieme a Cristiano Malgioglio). Lunedì sera andrà in onda la prima di dieci puntate in diretta dagli studi di Cinecittà a Roma.

La Zanicchi, però, ci ha rivelato anche il suo nuovo progetto musicale. Proprio insieme al grande Malgioglio.