Marcella Bella asfalta la Balivo: "Sai cosa penso delle tue domande?"

Marcella Bella in punta di veleno con Caterina Balivo a “Vieni da me”. La Balivo ha introdotto le domande al buio: “Appariranno direttamente sul led” e la cantante: “Ah perché tu non hai il coraggio di farle?”. L’intervista è partita subito in salita e si è fatta tesa con la domanda sulle offese ricevute da Red Canzian a “Ora o mai più”. Ma a far scattare l’artista è stata una domanda sul marito: “Ti sei sposata per interesse?” e la Bella: “Dovresti chiamarle le domande stupidine, quale sarebbe l’interesse? Sono stata e sono tutt’ora una cantante di successo, lavoro da 50 anni. Il mio interesse era l’amore”. Caterina Balivo le ricorda che a 40 anni il marito le regalò uno yacht: “Ma te l’ha intestato?” e Marcella Bella: “Non ce l’ho più. Ho preferito una bella casa al mare”. La Balivo crede di uscire dall’empasse domandando da dove è nato l’amore per il marito e la Bella replica: “Ma io sono venuta qui per parlare di altro, del 15 aprile quando ci sarà un evento al Teatro Brancaccio (tra le guest star Donatella Rettore, nda), registrerò un disco con una grande orchestra”. La Balivo la stuzzica: “Secondo me Red non viene”, “Ahh ancora…” chiosa la cantante. Marcella Bella è stata caustica anche sulla presunta pace con Orietta Berti che a marzo sempre a “Vieni da me” giurò: “Cara Marcella se faremo un altro format come Ora o mai più ti prometto che non ti dirò più niente”. La Balivo nota: “Lei è stata più brava nella promessa ha baciato le dita incrociate” e l’ugola siciliana: “No più furba”.