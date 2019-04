Al Grande Fratello è già sbocciato l'amore. Guarda chi si bacia

I concorrenti del Grande Fratello 16 sono partiti con il piede sull’acceleratore. Dopo nemmeno 24 ore è nata la prima coppia: Gennaro Lillio e Mila Suarez. Il personal trainer napoletano ha perso la testa per la modella marocchina che detiene anche un altro record, la prima scapezzo lata a favore di telecamera. “Non toccatemi il seno, me lo sono appena rifatto” ha dichiarato ieri sera l’ex fidanzata di Alex Belli. Tra Gennaro e Mila è stato amore a prima vista: appena entrata nella Casa di Cinecittà la Suarez ha abbracciato con trasporto il napoletano. Poi abbracci, bacini e via. Il primo ad accorgersi dell’infatuazione è stato Kikò Nalli: “Te hai occhi solo per lei però non ti isolare. Adesso non ti fissare solo su questo pensiero altrimenti comprometti quest’esperienza”. E intorno a mezzanotte e mezzo i coinquilini hanno chiesto all’unisono: “Bacio, bacio”. Il cast di quest’anno è un concentrato di gossip che Novella2000 e Chi in confronto sembrano il Corriere della Sera. L’ex baby prodigio Cristian Imparato, dopo aver detto che l’opinionista Karina Cascella con cui ha litigato è una “str**a cornutazza napoletana”, ha dichiarato a Kikò Nalli, Gennaro e Mila la sua omosessualità aggiungendo di volere un figlio e di non sentire la necessità di fare coming out pubblico perché è come mettersi un’etichetta: “E’ come se tu in tv dicessi che sei etero”. Anche Kikò Nalli, Michael Terlizzi e Ivana Icardi stanno conquistando i social grazie al loro modo d’essere. L’ex marito di Tina ascolta molto, consiglia e interviene a proposito, il figlio di Terlizzi invece ha rivelato con grande delicatezza di soffrire di una patologia fisica che gli impedisce di muovere bene il braccio e cerca di camuffarlo. Più tardi “monociglio” Michael ha anche confessato di aver sofferto per il rifiuto di una ragazza e di essersi sentito sicuro quando improvvisamente a “Pomeriggio Cinque” è diventato un sex symbol: “Dopo quell’episodio ero insicuro e ritrovarmi un sex symbol per tutta Italia mi ha fatto ritrovare sicurezza. La bellezza non è tutto, certo, vedo se una donna è bella, ma non mi basta. Ho bisogno di andare oltre. Audrey è bellissima, ma io ho detto subito che Ivana mi piace di più perché sembra completa come donna. In 32 anni non mi sono mai fidanzato, non ho mai perso la testa per una ragazza”. Un’affermazione che ha fatto venire un dubbio a Cristian: "Ma sei sicuro che rispetti quello che sei?” e Michael: "Non lo so". Ficcante pure Ivana: “Ma sei sempre così pesante? Sei sempre così esaurito?” e Terlizzi jr: “E’ vero, devo sforzarmi e prendere le cose con maggior leggerezza”.