Asia Argento-Morgan a colpi di insulti in tv

Asia Argento replica durissima a Morgan che una settimana fa a “Live non è la d’Urso” l’aveva accusata di puntare solo ai soldi e di aver gonfiato il caso Weinstein: "È un incontinente, era alticcio quando ha parlato con Sgarbi alticcio pure lui”. Salvo aggiungere un sorprendente: “Mi manca Morgan".

Asia Argento, in collegamento da Rotterdam dove sta girando un film, prova a mantenere la calma, ma è un fiume in piena: “Ho visto la trasmissione e ho trovato strano che le persone presenti (gli “sferati”) lo giustificassero perché un grande artista. Se era un camionista cosa cambiava? Un padre si deve prendere cura dei propri figli. Lo chiamavano Morgan o Marco, ma che c’entra? Tra le sue priorità c’erano i soldi che non ha mai dato ad Anna Lou. Quando mi darà gli arretrati li investirò per il futuro di mia figlia, per nutrire le sue capacità. Anna Lou ha mille talenti e finora non ho potuto assecondarla. Le garantirò un’educazione brillante quanto è brillante lei. Non è una questione di denaro, il giudice aveva deciso in base ai suoi guadagni 2 mila euro, e non 4 mila come ha detto. Non li ha mai dati. Le sue parole di una settimana fa mi hanno stupito perché avevo appena portato Anna Lou a un suo concerto a Roma ed eravamo contenti. Io non ho raccontato tutte le volte che ho accompagnato mia figlia a vederlo e non si faceva trovare. Saranno Anna Lou e Lara (la figlia di Jessica, nda) a giudicare il suo comportamento, io lo perdono. Se è vero che l’ho abbandonato? Non era un bambino, l’ho lasciato perché la vita con lui era impossibile”.

L’attrice è molto infastidita dall’insistenza con cui la d’Urso vuole mandare la clip in cui Vittorio Sgarbi parla di rapporti consenzienti con Harvey Weinstein e non di stupro: “No, non me lo far sentire di nuovo” dice l’Argento, ma il filmato passa lo stesso così amareggiata dice la sua verità: “Morgan non ha mai vissuto con me e mia figlia in America, è venuto due o tre volte. L’unica volta che Morgan vide Weinstein fu in una discoteca a Roma per i miei 25 anni. Il produttore si infilò come uno stalker alla festa di compleanno, conoscevo Morgan da pochi mesi. Apparve in mezzo alla folla con un gioiello e io dissi di no, ero a fianco di Morgan e mi vergognai moltissimo. Negli anni, dopo lo stupro, provò a comprarmi tante volte. Marco si inventa queste cose da alticcio, magari davanti al suo amico altrettanto alticcio il signor Sgarbi che lui lo chiama signor Morgan e a me Asia Argento…il signor Sgarbi non l’ho mai conosciuto e il signor Morgan non ha mai conosciuto Weinstein. Mettiamo i puntini sulle i. Su queste cose non si scherza”.

Barbara d’Urso cerca di interromperla, ma l’Argento è perentoria: “No! Fammi finire. E’ disgustoso quello che ha detto. Io ho una mia teoria: lui alticcio con il suo amico alticcio, il signor Sgarbi, si erano raccontati queste cose dandomi della put***a, e poi quando gli avete fatto sentire quelle stupidaggini dette al signor Sgarbi, il signor Morgan ha pensato bene di continuare a raccontare questa bugia per non fare la figura da fesso qual è”. Barbara d’Urso rivela: “l’ho sentito al telefono poco prima della trasmissione. Mi ha detto che ha un diario, che ha le prove, che ha tutto scritto” e Asia si imbestialisce: “Sì e allora anch’io ti porto la foto di un diario di 20 anni fa. Ma cosa volete? E allora chiamo dei testimoni, chiamo il mio assistente e la tata di Anna Lou, su un muro posso scrivere qualsiasi stupidaggine. Lui non ha mai vissuto in America con me e Anna Lou”.

La d'Urso va avanti ricordando che Morgan ha avanzato più di un dubbio sul fatto che si sia trattato di stupro e l’attrice replica feroce: “Marco è un incontinente, gli scappa la pipì, non va al gabinetto e la fa dappertutto. Fa ridere, è tragicomico. Si deve mettere il pannolino, si deve curare. Le frasi di Feltri su di me? Non replico, l’ho querelato per queste parole ignobili e ci rivedremo in Tribunale”.

Monica Setta tocca un argomento delicato: “Come ha vissuto tua figlia in una situazione così complicata?” e Asia Argento attacca: “Non parlare di mia figlia, è minorenne, avete fatto vedere le immagini senza pixellarle gli occhi. Non permetterti di parlare di mia figlia”, ma Barbara d’Urso si incavola: “Preciso per correttezza che le immagini di Anna Lou erano pixellate e ci sono state fornite da Morgan. Siamo molto attenti a queste cose, a meno che non ci sia stato un errore in regia”, l’Argento però insiste: “Ci vuole il consenso della madre per mandare le immagini non pixellate. Ve la lascio passare, ma non va bene”. Barbara d’Urso non ci sta: “Andrò a controllare, ma sono molto attenta quando si tratta di minori altrimenti mi inca**erò pure io, è l’una di notte e possiamo dirlo” (a intervista finita confermerà che gli occhi erano blerati e che il monitor di Asia era piccolo e non si vedeva bene, nda) . Il lungo intervento si chiude con un’incredibile confessione di Asia: “Lui mi manca, Marco manca ad Anna Lou e manca anche a me, mi piacerebbe averlo come amico nella mia vita”.