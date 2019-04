Emanuele Filiberto torna in tv. Senti cosa va a fare negli Stati Uniti

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia riappare in televisione dopo quattro anni di assenza e lo fa a “Live Non è la d’Urso” per smentire il gossip che lo vuole futuro sposo di Laeticia Boudou, vedova del cantante Johnny Hallyday, sebbene risulti ancora sposato con Clotilde, madre delle sue due figlie. Barbara d’Urso è curiosa di conoscere la verità e Emanuele Filiberto: “Bisogna far dei titoli, per far capire dove sono e cosa faccio. Questa storia mi rattrista molto, un anno fa ho perso uno dei miei più cari amici, Johnny Hallyday e vedo la moglie solo perché ci vogliamo bene. Adesso lavoro molto negli Stati Uniti e mi vedo spesso con la vedova perché mi ospita in quella che per me è ancora casa loro. Clotilde sa tutto. E’ tutto molto triste perché in questi scandali c’è sempre qualche bambino di mezzo. Io sono qui e dico che non c’è niente, ma le mie figlie o quelle di Letizia chiedono se è vero che ci sposiamo e non va bene”. Il fu principe riscuote consensi negli “sferati”, ma la parte più cool arriva da un filmato della tv francese in cui si vede Emanuele Filiberto dar spettacolo ballando travestito da donna.