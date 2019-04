Karina Cascella azzanna la Moric: "Corona ti ha rovinato". In studio scoppia il putiferio

Nina Moric è ospite di Barbara d’Urso a “Live Non è la d’Urso” per raccontare il giorno dell’arresto dell’ex marito Fabrizio Corona, ma scoppia una lite furiosa con Karina Cascella: “Ma chi sei?”.

Nina Moric descrive le ore febbrili del recente arresto di Fabrizio Corona: “Non ho pianto, non ho nemmeno più le lacrime per piangere, non so da dove sia uscita questa notizia. Mi auguro che tutto questo finisca il prima possibile. Quando è stato arrestato c’era tanta angoscia in casa. Mi ha chiamato lui e io all’inizio pensavo a uno scherzo. Carlos? E’ sereno e deve essere protetto da tutto questo. E’ un ragazzo unico e speciale”.

Barbara d’Urso la mette a confronto con gli “sferati” e come era facile immaginare scatta un putiferio con Karina Cascella che le domanda: “Sei bellissima, perché non hai fatto più tv? Secondo me il matrimonio con Corona ti ha distrutto la carriera. Sei uscita devastata e penalizzata. Sei fragile mentalmente. Tornassi indietro ti risposeresti con lui?” e la Moric: “Sì, lo rifarei. Non devi mai giudicare gli altri. Sei un pessimo esempio per tua figlia, sei una donna senza scrupoli. Ma cosa ti metti a esprimere concetti psicologici, non fare la psicologa che non sei in grado. Con me caschi male. Ma cosa frega a te della mia carriera? Potrebbe essere stata una mia scelta personale non fare tv. Ma poi parli te che non hai mai lavorato in vita tua, hai fatto UominieDonne e hai fatto l’opinionista, stai al posto tuo” e Karina Cascella: “Fly down, non sto parlando con un premio Oscar. Io ho lavorato 5 anni con una grande della tv. Il problema è sempre lo stesso: quando dico la verità, le persone si inca***no” e Nina Moric: “Io non accetto che parli del mio lavoro, onestamente, ma chi sei?”.