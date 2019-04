Nozze-gate, il mistero s'infittisce. E la Prati si sbilancia: "Saprete tutto in chiesa"

A “Live non è la d’Urso”, Barbara d’Urso prova a far chiarezza sullo scoop di “Dagospia” in merito alle presunte nozze di Pamela Prati, 60 anni. Per il sito di Roberto D’Agostino si tratta di una montatura per rimpinguare i conti correnti della showgirl e il futuro marito, Mark Caltagirone, oltre ai figli in affido sono al massimo un “cartonato” o account fake, per l’Aicos Management è tutto vero e l’imprenditore si paleserà nell’esclusiva venduta a “Verissimo”.

Barbara d’Urso prova a risolvere il mistero invitando le due agenti di Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che vengono messe alle corde dagli analisti e dalla stessa d’Urso. A “Live Non è la d’Urso”, Pamela Perricciolo dichiara subito: “Mark esiste ed è tutto pronto per il matrimonio. Ci stanno massacrando su Facebook e Instagram, ci stanno facendo un processo sui social, ci hanno detto che abbiamo architettato la storiella perché Pamela non andava in televisione da tempo, ma noi abbiamo le email dove lei era richiesta per le ospitate e poi prende solo il rimborso spese”. Barbara d’Urso si trasforma nella “Signora in giallo”, sa la verità e appare molto contrariata. Mostra vari spezzoni delle interviste della Prati, compresa quella concessa alla nemica Mara Venier e concede il beneficio del dubbio: “Pamela lavora nello spettacolo e prenderà un cachet per le ospitate. Io voglio sapere se esiste o no Mark Caltagirone perché se non esistesse sarebbe gravissimo. Vorrebbe dire che tutti noi, me per prima che l’ho ospitata e l’ho vista piangere, siamo stati presi in giro”. E sottolinea: “Mi è arrivato un video del piccolo Sebastian che mi faceva gli auguri per il GF. Io spero e mi auguro che il figlio sia quello preso in affido da Pamela. Se non fosse così sarebbe inaudito. Quel video ce l’ho sul mio telefonino eh! Ripeto: Pamela ha una carriera lunga 40 anni e non ha bisogno di queste cose. La saga l’ha iniziata Dagospia e vi faccio vedere cosa ha pubblicato poco fa”. Sulla Home Page del sito si legge: “Fino a oggi non siamo mai andati davvero a fondo sul tema del figlio perché probabilmente un minore di mezzo c'è davvero, ma si tratta di qualcuno che è stato spacciato per l'ormai famoso Sebastian Caltagirone (...). La tecnica, creare profili falsi per gonfiare le interazioni di politici e personaggi dello spettacolo, è diffusissima. Il problema è nato quando questo baraccone ha iniziato a muoversi dietro all'amore mediatico tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, spacciato a tv, giornali e agenzie per ottenere lauti cachet (...)”.

A questo punto Dagospia pubblica l'email di Alessia Bausone, esponente del Pd calabrese: “Ho le chat. Sono stata contattata su Messenger da un profilo dal nome "Marco Caltagirone" per due settimane a gennaio 2018 in maniera amichevole e cordiale, ma capii subito che l'unico fine fosse quello di screditare Wanda Ferro (sua avversaria politica, nda). Successivamente ho scoperto la verità sull'inesistenza di Mark o Marco Caltagirone, personaggio creato a fini pubblicitari da Aicos Management e da Eliana Michelazzo, che a sua volta si inventò anni fa di essere la fidanzata di tale Simone Coppi, a suo dire parente del noto avvocato e professore Franco Coppi. Un meccanismo rodato quello di utilizzare cognomi noti per creare relazioni pubbliche sulle quali far marciare il gossip”.

Al rientro in studio, Giovanni Ciacci commenta: “Se la storia non fosse vera, Pamela sarebbe finita”. Sotto le pressanti domande degli ospiti, una delle due agenti rivela che è stata firmata un’esclusiva con un altro programma Mediaset e in quell’occasione Mark Caltagirone si paleserà. Barbara d’Urso conferma: “Rispettiamo l’esclusiva, il programma è Verissimo della mia amica Toffanin. E’ uno scoop che finalmente lo vedremo”.

Il mistero si infittisce con la presenza di Rosa Perrotta. L’ex tronista lavora con le due agenti Pamela e Eliana ed è stata invitata al matrimonio. Dunque la d’Urso domanda: “Eri all’addio al nubilato, avrai conosciuto Mark”, ma la Perrotta si confonde: prima dice che era in vacanza con le sue agenti e ha incontrato Pamela per caso nello stesso posto, poi che erano partite tutte insieme, ma che non conosce bene la Prati. Infine sostiene che “senza sapere niente una sera mi sono ritrovata a festeggiare l’addio al nubilato e non ho mai visto Mark. Se fosse tutto finto, sarei la prima vittima della farsa”. La d’Urso le dà una stoccatina: “E tu vai al matrimonio di uno che non hai mai visto?”. Gli analisti insorgono: “Invitano al matrimonio una della loro agenzia, è una comparsata”.

La conduttrice di Cologno Monzese ha indagato sul 54enne imprenditore romano molto attivo all’estero e ha scoperto che la “Mark Caltagirone Holding” non esiste e aggiunge un altro tassello all’intricata vicenda inducendo Pamela Perricciolo a svelare: “Pamela Prati è la direttrice dell’agenzia che è di proprietà di Eliana (quella che parla meno e rinfaccia a Veronica Maya di essersi inventata storielle pro copertine, nda), io sono solo una dipendente. Marco Caltagirone lo abbiamo conosciuto tanti anni fa, prima della Prati. Pamela non è presente perché prima che ci chiamasse Barbara ha dato l’esclusiva del matrimonio a Verissimo e Mediaset ha deciso che potevamo fare solo una cosa registrata”.

A questo punto, la stakanovista Barbara manda l’intervista alla Prati: “E’ il momento più felice della mia vita, i miracoli esistono e si chiamano Marco. Ci siamo conosciuti a una cena, siamo rimasti ipnotizzati l’uno dell’altro, un sospiro solo e non ci siamo più lasciati. Non ci sono foto per voi, ma io ho le foto con lui, non siamo sposati, abbiamo fatto la promessa di matrimonio. Non la trovate? Perché è fatta all’estero, per questo non risulta. Adesso c’è la data e il giorno in cui ci sposeremo davanti a Dio. Da subito mi ha detto che non voleva apparire e io perché devo costringerlo? Lui è molto riservato e io ho deciso di tutelare la nostra privacy. Apparirà il giorno del matrimonio, mi farà questo regalo bellissimo. Ho scelto di difendere questa storia dalle dicerie, la nostra storia è vera, se non ci credete è un vostro problema. Amore, grazie di esistere”.

Barbara d’Urso si trattiene a fatica e chiede: “Comprendo la riservatezza, ma se uno non vuole apparire perché poi lo fa al matrimonio e vende l’esclusiva?”, “Lo farà una sola volta per amore di Pamela” risponde l’agente. Il direttore di “DivaeDonna”, Roberto Alessi, tira fuori un oscuro premio che Caltagirone avrebbe ricevuto a Tirana: “Perché non c’è una foto e i miei amici albanesi non ne sanno niente?” e la d’Urso ribadisce a buon intenditore poche parole: “Sapevo anch’io questa storia del premio...Comunque, è impensabile che si sia inventata tutto, ma ci sono cose che non collimano. Dirò un'altra cosa che è uno scoop, da un anno ricevo sul mio telefono messaggi di un personaggio che si firma Marco Caltagirone. Dirò di più a tempo debito. Ora mi ha scritto una lettera”. Nella missiva l’imprenditore si dice amareggiato per la vicenda e conferma di “non voler apparire in salotti tv per colpa di teatrini montati ad arte da un sito” aggiungendo “né io né Pamela risponderemo ancora”. Non ci resta che attendere i fiori d’arancio. Veri e non di plastica, of course.