Bonolis che mattatore. Parolacce e doppi sensi al meglio del peggio

Il meglio del peggio di "Ciao Darwin" ha visto Paolo Bonolis grande protagonista. Il conduttore è stato al centro di ogni gag, dal Gerodrome dove è entrato di persona per risolvere i rebus al gioco finale in cui un concorrente lo ha mandato a quel paese lasciandolo di stucco: "Vaff****lo a me?! Chieda scusa...e comunque vaff****lo a lei". Ma Bonolis si è levato anche un sassolino dalla scarpa: "Al prossimo che scrive che non faccio tv educativa, gli faccio totto' sul sederino".