Mara Venier e le nozze fantasma: "Non fate come la Prati che prima mi invita e poi..."

Mara Venier ci è rimasta male per l'invito (al momento) fantasma della "sorella" Pamela Prati e la pungola prima a “Domenica In”, poi a “Storie Italiane”. Domenica pomeriggio ha preso spunto da un articolo di Selvaggia Lucarelli e ha rotto il silenzio: “Pamela era andata in altre trasmissioni a raccontare la sua storia, poi domenica scorsa viene da me e da lì si è scatenato uno tsunami. Hanno cominciato a chiamarmi dicendo che non era vero, ho parlato anche con l’ex fidanzato e mi ha chiamato pure Roberto D’Agostino. Io difendo Pamela mi auguro che sia una persona seria e che non abbia preso in giro me e il pubblico. Pamela, io aspetto l’invito. Il vestito e il cappello l’ho già comprato. Vedi un po’ tu…” e poi le ha lanciato un salvagente: “Un bacio comunque sia”. Questa mattina, il marito Nicola Carraro è stato ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” e, dopo aver ricordato il legame profondo che lega Mara a Lamberto Sposini (al quale ha dedicato il balletto di “Ballando con le Stelle”, nda), ha ricevuto la telefonata in diretta dalla moglie. La Venier ha ricordato l’incontro e il matrimonio con l’amore della sua vita Nicola Carraro e ha lanciato una frecciatina alla Prati: “Eleonora vengo al tuo matrimonio, mi raccomando non fare come la Prati che mi ha invitato e poi è sparita. Mi sono comprata cappello e vestito e mi ha tirato la sola. Meglio riderci su”. Adesso a tacere è Pamela Prati.