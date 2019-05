Luca Onestini sbotta contro il Gf16: "Mai una sorpresa per mio fratello..."

Luca Onestini contro il Grande Fratello: “In due mesi nemmeno una sorpresa per mio fratello Gianmarco. C’è disparità di trattamento”.

Dopo il Moige, un altro grattacapo per Barbara d’Urso: la diretta dell’ottava puntata ha lasciato l’amaro in bocca a Gianmarco Onestini che ha avuto un momento di sconforto. Da quando è iniziato il reality show, il più piccolo della Casa di Cinecittà e Erica Piamonte non hanno mai ricevuto la sorpresa di un amico o un familiare che desse loro sostegno.

Finita la puntata, entrambi i gieffini hanno messo l’accento sui “due pesi due misure” da parte della produzione senza riuscire a darsi una spiegazione. E non hanno torto: Serena Rutelli (ultima eliminata), Gennaro Lillio e Kikò Nalli sono stati coccolati dalla d’Urso con messaggi d’affetto e incontri con parenti e conoscenti, per non parlare della protetta Francesca De André. Il suo caso è il simbolo della diversità di trattamento: puntate intere a lei dedicate e amici e familiari cui è consentito intrattenersi più a lungo rispetto agli altri così da indottrinarla su come comportarsi per accattivarsi la benevolenza del pubblico.

Gianmarco è molto apprezzato per la sua educazione (anche se tende a spettegolare un po’ troppo) e i fan hanno sollecitato il fratello Luca Onestini a fargli una sorpresa: “Mi chiedete cosa penso del suo sfogo. Ha ragione a essere inca**to, deluso e amareggiato, lo sarei anch’io. E’ un dato oggettivo che non sia considerato. Perché non ha mai ricevuto una sorpresa? Boh. Per altri invece sono andati a chiamare perfino la vicina di casa. Perché non ci chiamano? Queste domande dovete farle agli autori o a chi gestisce il programma. Di certo non siamo noi famiglia a non essere andati, ci mancherebbe! Come mai ci sia questa disparità dovete chiederlo a loro e non a me. E’ anche il più giovane della Casa, ha solo 22 anni. Gli altri mille sorprese e lui si deve far forza da solo. La logica di tutto questo non la capisco. Io dal canto mio sono impotente, non posso sfondare la porta con la testa. Avevamo organizzato un aereo ma quest’anno ha dei problemi e non parte e se uno va a urlare fuori dalla Casa viene bloccato”.