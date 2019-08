Gabry Ponte "tocca" la Gregoraci. Lei gli sposta la mano

Musica. Caldo. Sale la temperatura sul palco di Battiti Live, dove Gabry Ponte è protagonista di un piccante fuoriprogramma. Che fa il giro del web in pochi minuti. Il dj sfiora il lato B di Elisabetta Gregoraci durante i saluti finali. Un video, postato sui social, scatena l’inferno in Rete. Volano commenti sull’accaduto che indispettisce la Gregoraci. Gabry Ponte, come si nota dal video, saluta la Gregoraci e la sua mano sfiora i fianchi e forse - inavvertitamente - il fondoschiena della bellissima showgirl. Lei allontana la mano del dj, ma sembra abbastanza infastidita da quello che accade davanti a tutti.