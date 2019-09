Sorpresona per Amadeus e il figlio José, ecco chi spunta

Amadeus, ospite di Mara Venier a “Domenica In”, svela una novità del regolamento di Sanremo 2020 e si commuove per la sorpresa di José Mourinho al figlio chiamato José in suo onore. Il conduttore di “Ora o Mai più” ha confermato un’indiscrezione: “La terza serata, quella del giovedì che è un omaggio alle canzoni di Sanremo, cambierà. Tutti e venti i cantanti in gara si sceglieranno una canzone del Festival, non solo tra quelle che hanno vinto, e la potranno reinterpretare come vogliono e con chi vogliono. Possono avere o il cantante originale o un altro cantante o un coro o da soli. L’interpretazione e l’omaggio sarà libero, ma la cosa importante è che non sarà una serata di divertimento fine a se stesso perché avrà un punteggio nella classifica generale, avrà un valore che si sommerà ai numeri ottenuti nei giorni precedenti”.

Ma il meglio lo ha riservato Mara Venier che ha sorpreso Amadeus e il figlio José con un videomessaggio del loro idolo: lo special One José Mourinho, allenatore del Triplete dell'Inter. Ebbro di felicità Amadeus che si è messo in ginocchio e ha baciato la telecamera.