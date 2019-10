Tornano Gelmy e Berny. La gag doppia della Littizzetto è esilarante

A “Che Tempo Che Fa”, il programma di Fabio Fazio in onda ogni domenica su RaiDue, Luciana Littizzetto rispolvera la gag doppia e il risultato è esilarante. Quest’anno, “vittime” della tagliente ironia della comica e speaker radiofonica sono due fedelissime di Silvio Berlusconi: l’ex ministro Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, ma nella parodia sono semplicemente Gelmy e Berny. Nel video andato in onda nella puntata di domenica 13 ottobre (RaiPlay, Molto più di quanto immagini.) la Littizzetto era a letto come Sandra e Raimondo Vianello e leggeva il libro “Cinquanta sfumature di rosso” ovvero “la storia dei capelli di Michela Brambilla”. E poi: “Hai del Gaviscon? Non ho digerito la Pascale, pesante come uno stufato di lepre!”.