Emma, l'abbraccio che non t'aspetti. Cosa svela la De Filippi

Maria De Filippi sorprende Emma Marrone: abbraccio e baci sul palco. La cantante, ristabilitasi da un serio intervento chirurgico, si trovava a Roma per la presentazione del nuovo album “Fortuna” e mentre si esibiva sul palco, dal buio si è materializzata Maria De Filippi che l’ha abbracciata con grande tenerezza. La conduttrice di punta di Mediaset ha raccontato anche un inedito retroscena sulla carriera di Emma: “Ha rischiato di non entrare ad Amici. Portò una canzone della Nannini ai casting, cantò e per i tre professori fu no, all’epoca c’era anche Vessicchio che sedeva laterale. Lei non è passata per i prof, ma Vessicchio alzò la mano per dire "lei passa". Lui aveva il potere di far entrare anche con il no dei prof. Emma è la persona che so che ogni volta per me c’è. Emma c’è”.