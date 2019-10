Del Santo contro Manila Gorio. A Pomeriggio Cinque scoppia il caos

Manila Gorio contro tutti o tutti contro Manila Gorio? Ancora una volta la pugliese punta il dito contro Lory Del Santo nel salottino tv di Barbara d’Urso parlando di presunti tradimenti che avrebbe subito l’attrice. “Sei stata tradita da Rocco Pietrantonio, ha avuto un flirt con me”, tuona la Gorio. Poi continua con gli attacchi ed entra a gamba tesa su Francesco Fredella che suggerisce alla Gorio di chiedere scusa alla Del Santo. Lei risponde: “Ma chi sei?” Inizia uno scambio d’accuse accesissimo. La Gorio dà dello stalker a Fredella che minaccia di querelarla. Scoppia la lite perché Fredella non ci sta alla accuse della Gorio e mostra in diretta i messaggi ricevuti in privato dalla pugliese, senza aver mai risposto.