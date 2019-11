De Filippi e Ferilli amiche da paura. L'Horror House conquista i social

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli amiche e complici a "Tu Si Que Vales" conquistano i social. Nel talent show del sabato sera di Canale 5, campione d'ascolti con una media di 5.000.000 di telespettatori e il 28% di share, ha debuttato la Horror House.

La De Filippi, la Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi hanno effettuato il percorso da paura tra teschi, zombie e mani invisibili scatenando l'ilarità del web. L'attrice, miglior giudice popolare di sempre, si è aggrappata al collo di Maria: "Ma guarda cosa ca**o mi fai fare, non mi dovevo fidare" e di nuovo: "Ndo ca**o mi porti ogni volta" e la conduttrice: "Ma io che ca**o ne so!". Il clou quando la Ferilli ha preso la mano di Maria e se l'è messa su una tetta: "Senti il cuore come batte forte... mortacci".

E i social sono impazziti per l'amicizia schietta tra le due primedonne: "Questa è la ship della vita", "Anch'io mi merito un'amica come Sabrina", "Siamo tutti d'accordo che il programma non deve finire mai?", "Piersilvio, cosa aspetti a dare un programma solo a loro?", "Sabrina attaccata come una cozza a Maria. Prevedo il 50% di share", "Prendete la Horror House e fateci un format. Mi sono pis***to sotto dalle risate".