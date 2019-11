Cristiano Malgioglio come la Bellucci. Ecco Malena nel nuovo video

Malgioglio fa impazzire tutti: è la sua “Notte perfetta”. E la Bellucci resta a bocca aperta...La "Notte perfetta” di Malgioglio sta già spopolando. La nuova hit, che arriva dopo altri tre tormentoni, è stata presentata qualche giorno fa e il nuovo video sembra aver fatto colpo persino sulla Bellucci. Pare che sia stata la prima a vederlo. Cristiano Malgioglio veste i panni di Malena del film di Tornatore che era stata interpretata proprio dalla Bellucci. Insomma c’è aria di successo per Cristiano Malgioglio, che è ai nastri di partenza con il nuovo programma di Piero Chiambretti su Canale5.

“L’idea di questa canzone è nata per caso: in uno dei miei tanti viaggi a Cuba ho conosciuto alcuni bravissimi musicisti, uno di questi ha scritto questo brano che ho pensato fosse molto adatto a me e io ho fatto il testo in italiano. Appena ho accennato a Lorenzo Suraci di questa canzone, lui ha trasferito a Diego Calvetti il mood con cui doveva arrangiare il pezzo “Notte Perfetta", che è un brano allegro. Diego Calvetti ha proposto i The Jek, giovani ragazzi con cui abbiamo realizzato questa collaborazione”. "Notte Perfetta" (Baraonda) è disponibile in tutte le piattaforme in streaming e negli store digitali. Arriva dopo altre hit: “Mi sono innamorato ma di tuo marito”, “Dolceamaro” e “Danzando Danzando’.