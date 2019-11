Tu si que vales, l'acrobata si spoglia e lascia Sabrina Ferilli a bocca aperta

A “Tu Si Que Vales” Sabrina Ferilli resta a bocca aperta e Rudy Zerbi si innamora. Nel talent show del sabato sera di Canale 5, la ginnasta Viviana si esibisce in una serie di evoluzioni spettacolari il cui coefficiente di difficoltà è aumentato dall’acqua: fisico ed elastici appesi al soffitto sono bagnati.

Rudy Zerbi è così affascinato dalla bravura, dalla bellezza e dalla sensualità della perfomer da non lesinare complimenti, ma Maria De Filippi lo mette in difficoltà chiamando in causa il fidanzato di Viviana, acrobata a sua volta. Dalla maglietta del ragazzo spuntano prepotenti le collinette dei bicipiti e la De Filippi lancia una sfida all’ultima tartaruga tra il fidanzato di Viviana e Rudy, aspirante tale. Quando il giovane si leva la maglietta e mostra addominali duri e segnati come una tavoletta di cioccolato, Sabrina Ferilli spalanca la bocca ed esclama: “Porca miseria!”. Rudy Zerbi, invece, mette in mostra un ventre molle e resta a bocca asciutta. “Che sono quelle? Le pieghe del doppio mento?” è la battuta tombale di Teo Mammucari.